SAT.1Staffel 2Folge 231
43 Min.Ab 12

1. Fall: Der Installateur Joachim Schunk soll die 16-jährige Tochter seines Kumpels in deren Kinderzimmer sexuell missbraucht haben. Was sind die Hintergründe dieser schrecklichen Tat? 2. Fall: Der Medizinstudent Florian Rottmann soll der 16-jährigen Schülerin Julia Peschel den Busen vergrößert haben, obwohl er solche Operationen nicht durchführen darf. Nutzte Florian Rottmann den Schönheitswahn junger Mädchen gewissenlos aus?

Richter Alexander Hold
SAT.1
