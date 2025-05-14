Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Mit Lampe niedergeschlagen

SAT.1Staffel 2Folge 239
Mit Lampe niedergeschlagen

Richter Alexander Hold

Folge 239: Mit Lampe niedergeschlagen

42 Min.Ab 12

1. Fall: Jenny Heller steht vor Gericht, weil sie Jochen Mahler mit einer Lampe niedergeschlagen und schwer verletzt haben soll. 2. Fall: Nach einem Streit mit ihrem Geliebten soll das Au-Pair-Mädchen Monica Jones einen schweren Autounfall verursacht haben. Das ihr anvertraute Kind wurde dabei schwer verletzt. Die Aussage der Angeklagten gibt Rätsel auf.

Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

