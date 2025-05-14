Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rache eines Bruders

SAT.1Staffel 2Folge 252
41 Min.Ab 12

1. Fall: Bernd Grünberg ist angeklagt, seinem Bruder Volker nicht geholfen zu haben, als der nach einem gemeinsamen Feuerstunt in Flammen stand. Volker erlitt dabei schwere Verbrennungen. 2. Fall: Die frisch vermählte Sandra Weiler soll den Motorradhelm ihres Ehemanns Klaus so mit Klebstoff präpariert haben, dass der Helm am Kopf festklebte und operativ entfernt werden musste.

