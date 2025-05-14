Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Schwuler Sohn/Ungehorsame Tochter

SAT.1Staffel 2Folge 262
Schwuler Sohn/Ungehorsame Tochter

Schwuler Sohn/Ungehorsame TochterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 262: Schwuler Sohn/Ungehorsame Tochter

42 Min.Ab 12

1. Fall: Jessica Jellineck soll auf Dennis Wegener mit einer Lavalampe eingeschlagen haben, als der sich weigerte, mit ihr zu schlafen. 2. Fall: Die Arzttochter Marie Schäfer wollte in der Apotheke mit einem gefälschten Rezept an Betäubungsmittel gelangen. Wollte sie damit ihre Drogensucht befriedigen oder stecken andere Gründe hinter dieser Tat?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen