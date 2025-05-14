Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chef entführt

SAT.1Staffel 2Folge 274
Folge 274: Chef entführt

42 Min.Ab 12

1. Fall: Hanna Geiger ist angeklagt, ihren Chef Ludwig Stein entführt und in eine abgelegene Kapelle verschleppt zu haben. Dort soll sie ihn Zwangsmaßnahmen unterzogen haben. 2. Fall: Der Lkw-Fahrer Dirk Kaiser wird beschuldigt bei Murat Akgün eingebrochen haben und dabei in eine Fallgrube gefallen sein. Hatte Dirk Kaiser einen Grund, die fremde Wohnung zu durchwühlen oder will Murat ihm etwas anhängen?

SAT.1
