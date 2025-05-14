Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eklat im Schwimmbad

SAT.1Staffel 2Folge 289
Folge 289: Eklat im Schwimmbad

42 Min.Ab 12

1. Fall: Carsten Zimmermann soll im Schwimmbad Marcel Grimmer verprügelt haben. Carsten behauptet, aus Notwehr zugeschlagen zu haben, weil seine Frau Anouschka belästigt worden sei. 2. Fall: Die Hausmeisterin Elsbeth Pusch ist wegen übler Nachrede angeklagt. Sie beschuldigt Muhammed Shahir, ein Terrorist zu sein. Aus Angst vor einem Terroranschlag warnte sie die ganze Straße.

SAT.1
