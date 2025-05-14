Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Teil 2: Entführung mit mysteriösen Hintergründen

SAT.1Staffel 2Folge 319
Teil 2: Entführung mit mysteriösen Hintergründen

Richter Alexander Hold

Folge 319: Teil 2: Entführung mit mysteriösen Hintergründen

42 Min.Ab 12

1. Fall: Die Fortsetzung der Verhandlung vom 12.05.2003. 2. Fall: Kerstin Blischke soll einen Nagel durch den linken Fuß ihres Ehemannes in den Holzboden ihrer Wohnung geschlagen haben. Ihr Ehemann Jochen erlitt Höllenqualen. Beging Kerstin Blischke wirklich diese Tat?

