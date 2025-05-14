Zum Inhalt springenBarrierefrei
Festgekettet

SAT.1Staffel 2Folge 324
Folge 324: Festgekettet

42 Min.Ab 12

1. Fall: Meret Schaaf soll eine Kollegin vor einer Betriebsfeier im Büro überfallen und festgekettet haben. Wollte sie diese aus Eifersucht von ihrem gemeinsamen Liebhaber fernhalten? 2. Fall: Die Obdachlose Sabine Müller soll Rene Totz auf einer öffentlichen Herrentoilette niedergeknüppelt haben soll. War sie so aufgebracht, weil der Mann ihr nur 5 Cent spendierte, obwohl er die Taschen voller Geld hatte?

