Richter Alexander Hold
Folge 324: Festgekettet
42 Min.Ab 12
1. Fall: Meret Schaaf soll eine Kollegin vor einer Betriebsfeier im Büro überfallen und festgekettet haben. Wollte sie diese aus Eifersucht von ihrem gemeinsamen Liebhaber fernhalten? 2. Fall: Die Obdachlose Sabine Müller soll Rene Totz auf einer öffentlichen Herrentoilette niedergeknüppelt haben soll. War sie so aufgebracht, weil der Mann ihr nur 5 Cent spendierte, obwohl er die Taschen voller Geld hatte?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick