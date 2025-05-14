Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Katzenliebhaber/Der Trinker

SAT.1Staffel 2Folge 344
Katzenliebhaber/Der Trinker

Katzenliebhaber/Der TrinkerJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 344: Katzenliebhaber/Der Trinker

42 Min.Ab 12

1. Fall: Holger Steigler soll seine Kollegin Julia Boslowski bei den Vorbereitungen zu einer Hochzeitsfeier mit einem Schlafmittel wehrlos gemacht und dann in seiner Wohnung vergewaltigt haben. 2. Fall: Katharina Weigl sitzt auf der Anklagebank, weil sie ihren Untermieter mit einer Bierflasche niedergestreckt haben soll. Welche Rolle spielt dabei ihr 14-jähriger Sohn?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen