Teure Liebe

SAT.1Staffel 2Folge 379
Folge 379: Teure Liebe

42 Min.Ab 12

1. Fall: Der Heiratsvermittler Klaus Berka ist des Wuchers angeklagt. Sein in Bezug auf Frauen noch sehr unerfahrener Kunde Oliver Krohner bezahlte dem Angeklagten 20.000 Euro, damit er eine hübsche junge Dame kennen lernt. 2. Fall: Andreas Neufel soll in Anika Steffensens Wohnung heimlich eine Kamera installiert und sie und ihren Freund Dirk Rüßen beim Sex gefilmt haben. Er behauptet jedoch, die Filme auf dem Schwarzmarkt gekauft zu haben.

