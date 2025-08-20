Das etwas andere FitnessstudioJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 439: Das etwas andere Fitnessstudio
43 Min.Ab 12
Felix Bommer soll so sehr auf seine Ehefrau Petra eingeprügelt haben, dass sie aus dem Fenster eines Fitnessstudios stürzte. Glaubte der eifersüchtige Seemann, dass seine Frau eine Affäre mit dem Trainer hat? Woher stammen die Verletzungen, die Petra Bommer schon Wochen vor der Tat hatte? Schweigt die junge Frau aus Angst?
