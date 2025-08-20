Richter Alexander Hold
Folge 441: Der Frauenarzt
42 Min.Ab 12
Der Frauenarzt Dr. Malte Udenhoff ist angeklagt, seine Patientin Veronika Tessolky bei einer Behandlung sexuell belästigt zu haben. Oder will sich Veronika nur an ihm rächen, weil er eine Affäre mit ihrer Schwester hatte? 2. Fall: Nils Neubert, Herausgeber eines Männermagazins, soll sein Pin-Up Girl Martina Schuster absichtlich mit seinem Motorboot gejagt und sie dabei schwer verletzt haben. Konnte er ihre Abfuhr nicht ertragen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick