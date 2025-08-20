Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der verlängerte Kuraufenthalt

SAT.1Staffel 3Folge 450
Der verlängerte Kuraufenthalt

Der verlängerte KuraufenthaltJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 450: Der verlängerte Kuraufenthalt

43 Min.Ab 12

Leyla Hasan wird beschuldigt, ihrem alkoholkranken Mann eine Flasche Wodka in die Entziehungsklinik geschmuggelt zu haben, damit er wieder rückfällig wird. Wollte sie verhindern, dass ihr ungeliebter Ehemann bald wieder nach Hause kommt, um mit ihrem Liebhaber ein neues Leben anzufangen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen