Richter Alexander Hold
Folge 452: Praxis in Flammen
44 Min.Ab 12
Peter Kleinert soll einen Molotow-Cocktail in die Arztpraxis von Johannes Gunter geworfen haben. Tat er es aus Rache, weil seine Frau den Arzt so häufig aufsuchte? War er so wütend, weil er glaubte, dass sie eine Affäre mit dem attraktiven Gynäkologen hat? Oder steckt Johannes Gunter selbst hinter dem Brandanschlag, um die Versicherungssumme zu kassieren?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick