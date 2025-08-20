Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Nackte auf dem Balkon

SAT.1Staffel 3Folge 459
Folge 459: Der Nackte auf dem Balkon

44 Min.Ab 12

Die Musikstudentin Kerstin Meier soll den Musikproduzenten Robert Brückmann nackt auf einen Balkon gesperrt und ihm einen Slip über den Kopf gestülpt haben, weil er keinen Sex mit ihr wollte. War sie wütend, weil Robert nicht auf ihre Anmache einging und ihr keine Chance als Sängerin gab? Oder wehrte sie sich, weil er sie vergewaltigen wollte?

