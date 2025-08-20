Richter Alexander Hold
Folge 462: Todesangst
44 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12
1. Fall: Ludger und seine Schwester Anja sollen den 13-jährigen Patrick in Todesangst versetzt haben, indem sie ihn, als Vampire verkleidet, im Kaminzimmer des Schlosses überfielen. Wollten sie sich dafür rächen, dass er monatelang ihre Mutter schikanierte? 2. Fall: Der schottische Dudelsackspieler Rob wird beschuldigt, die Kellnerin Lina sexuell belästigt und sie mit seinem Dudelsack niedergeschlagen zu haben, als sie fliehen wollte.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick