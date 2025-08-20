Richter Alexander Hold
Folge 464: Für immer entstellt
44 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Die Antiquitätenhändlerin Marlen Schmidt soll einen Auftragsschläger dafür bezahlt haben, ihrer Nachbarin Natalie Schmidt mit einem Brandeisen schwere Verletzungen im Gesicht und an der Brust zuzufügen. Wollte sie, dass die Tänzerin für immer entstellt bleibt, weil sie ihr den Traummann weggenommen hat, wie Natalie behauptet?
