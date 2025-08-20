Richter Alexander Hold
Folge 479: Mallorcababy
43 Min.Ab 12
1. Fall: Die schwangere Anja Fuchs soll von dem Konto ihres Mallorcaflirts Patrick Brehm 2000 Euro ohne dessen Wissen abgehoben haben ... 2. Fall: Die Freundinnen Manuela und Dagmar stehen vor Gericht, weil sie in ihrer Wohnung über einen Polizisten hergefallen sind. Sie sollen ihn nackt an einen Stuhl gefesselt und Sahne von seinem Körper geschleckt haben. Die beiden behaupten, dass sie den Polizisten für einen Stripper in Uniform hielten, den sie kurz zuvor bestellt hatten.
