Tödliche Sekte

SAT.1 Staffel 3 Folge 480
Folge 480: Tödliche Sekte

44 Min. Ab 12

Der heutige Fall: Die beiden Sektenmitglieder Cora und Eric Schuhmann sollen die obdachlose Marie unter falschen Versprechungen in ihre Glaubensgemeinschaft gelockt haben, um sie zu zwingen, eine ihrer Nieren zu spenden. Brachten die beiden das gutgläubige Mädchen heimtückisch um, weil es nicht freiwillig in die Operation einwilligte?

