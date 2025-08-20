Richter Alexander Hold
Folge 487: Die Millionenwitwe
44 Min.Ab 12
Die lebenslustige Ramona Nielsen wird beschuldigt, ihren 75-jährigen Ehemann aus Habgier ermordet zu haben. Oder ist Johann Nielsen eines natürlichen Todes gestorben? Wusste Ramona, dass sie Alleinerbin seines gesamten Vermögens ist? Übt Teresa Nielsen, die verlassene Ex-Frau des Toten, Rache an der jungen und schönen Konkurrentin?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick