Richter Alexander Hold
Folge 488: Lauschangriff
44 Min.Ab 12
1. Fall: Manuel soll bei der Börsenmaklerin Beatrix eingebrochen sein und die Wohnung mit einer Axt verwüstet haben. Wollte er sich mit der Tat dafür rächen, dass er sich bei Aktiengeschäften verspekuliert hatte? 2. Fall: Die Schülerin Nina Memser wird beschuldigt, ihre Schwester Susanne drei Tage lang auf dem Dachboden eingeschlossen zu haben, um mit ihrem Freund ungestört zu sein. Oder harrte Susanne freiwillig bei eisiger Kälte aus, um Aufmerksamkeit zu erregen?
