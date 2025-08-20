Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Fatale Familienfeier

SAT.1Staffel 3Folge 496
Fatale Familienfeier

Richter Alexander Hold

Folge 496: Fatale Familienfeier

44 Min.Ab 12

Frauke wird beschuldigt, die Sojamilch ihres Stiefvaters Sebastian vergiftet zu haben, um ihn aus dem Weg räumen. Doch nicht Sebastian, sondern sein Bruder Manuel schüttete sich die giftige Milch ins Müsli und kam ins Krankenhaus. Wollte die Schülerin verhindern, dass der verhasste Stiefvater sie ins Internat abschiebt? Erwischte Frauke das falsche Opfer oder will jemand Manuel umbringen?

