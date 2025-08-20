Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 3Folge 501
45 Min.Ab 12

1. Fall: Sabine wird beschuldigt, ihren Mann Frank aus Rache um Geld erpresst zu haben, weil er seit ihrer Schwangerschaft eine Geliebte hat. Wollte sie sich mit dem Geld auf einer Beautyfarm verwöhnen lassen oder setzte jemand anderes Frank unter Druck? 2. Fall: Wolfgang und seine Tochter Sandra sollen sich als Polizisten ausgegeben und der Piercerin Barbara bei einer angeblichen Polizeikontrolle die Schulter ausgekugelt haben.

