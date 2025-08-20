Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Schlaflos

SAT.1Staffel 3Folge 503
Schlaflos

SchlaflosJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 503: Schlaflos

44 Min.Ab 12

Johanna soll ihre ältere Schwester Natalie fast in den Wahnsinn getrieben haben. Wollte sie, dass Natalie den Verstand verliert, weil sie ihr die Schuld am tragischen Tod der Mutter gab? Geisterte Johanna nachts in den Kleidern der Verstorbenen durchs Haus? Spielte sie Natalie im Auto die Stimme der toten Mutter vor, so dass die sich vor Schreck mit dem Wagen überschlug?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen