Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 3Folge 510
44 Min.Ab 12

Der Schauspieler Armin soll während einer Fechtszene im Theaterstück "Romeo und Julia" versucht haben, seinen Kollegen Jochen zu töten. Wollte er ihn aus dem Weg räumen, weil Jochen ihm erst die Freundin und dann die Hauptrolle in dem Theaterstück weggeschnappt hatte? Armin behauptet, dass ihm einer seiner Kollegen den echten Degen untergejubelt habe.

SAT.1
