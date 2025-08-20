Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

In Wäschetrockner gesteckt

SAT.1Staffel 3Folge 525
44 Min.Ab 12

1. Fall: Fortsetzung Timo / Mathe-Lehrer von gestern. 2. Fall: Die 19-jährige Cecilia soll ihren Vermieter niedergeschlagen und dann in einen laufenden Wäschetrockner gesteckt haben. War sie wütend, weil er ihr die Wohnung gekündigt hatte? Cecilia behauptet, dass sie sich gegen den Mann wehren musste, weil er sie sexuell belästigt habe.

