Richter Alexander Hold
Folge 528: Falsche Schwester
44 Min.Ab 12
1. Fall: Jacqueline wird beschuldigt, das Hochzeitskleid ihrer Halbschwester Anna in Brand gesteckt und den vererbten Familienschmuck gestohlen zu haben. Gefiel es Jacqueline nicht, dass ihre Mutter kurz vor ihrem Tod wieder Kontakt zu der verlorenen Tochter gesucht hat? 2. Fall: Miriam und Evi sollen ihrer Freundin Sabine gewaltsam Whisky und Exstacy eingeflößt haben. Haben sie ihr das angetan, weil Sabine die beiden wegen Drogenmissbrauchs verpetzen wollte?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick