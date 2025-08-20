Richter Alexander Hold
Folge 535: Verkehrsunfall
44 Min.Ab 12
1. Fall: Christopher hat Jürgen mit seinem Auto auf dem Gehweg angefahren. Der Angeklagte behauptet, dass er Jürgens Ehefrau helfen wollte, die nackt auf der Straße vor ihrem Mann flüchtete. Hat Christopher Zivilcourage bewiesen oder wollte er Jürgen aus dem Weg schaffen, weil er ein Verhältnis mit seiner Frau hat? 2. Fall: Else soll ihre Nachbarin Tamara 24 Stunden lang in ihrer engen Duplexgarage eingesperrt haben ...
