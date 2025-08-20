Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Familienerbe als Mordmotiv

SAT.1Staffel 3Folge 537
Familienerbe als Mordmotiv

Folge 537: Familienerbe als Mordmotiv

44 Min.Ab 12

Der arbeitslose Lutz wird beschuldigt, seinen Bruder Martin ermordet zu haben, um an das Familienerbe heranzukommen. Lutz behauptet, dass sein Bruder Selbstmord begangen hat. Eine Augenzeugin will Lutz allerdings dabei beobachtet haben, wie er Martin in dessen Auto einen Abhang hinuntergestoßen hat. Der Frau wurden kurz danach die Augen verätzt.

