Richter Alexander Hold
Folge 541: Folgenschwerer Ratschlag
44 Min.Ab 12
Der skrupellose Boulevardjournalist Michael soll das Gesicht der jungen Schauspielerin Denise mit einer kaputten Whiskey-Flasche grausam entstellt haben. Handelte er aus Verzweifelung, weil er Denise für die schmerzhafte Trennung von seiner Verlobten Susanne verantwortlich machte? Wer aus Denises Umfeld könnte sonst einen Grund haben, für das schnelle Ende ihrer Karriere zu sorgen?
