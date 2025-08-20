Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 543
Folge 543: Die Detektivin

44 Min.Ab 12

Die Detektivin Manuela soll ihre Freundin Jasmin in ihrem Haus überfallen, ausgeraubt und danach in den Swimmingpool geschubbst haben - seitdem liegt Jasmin im Koma. Hat die Angeklagte die Tat begangen, weil sie Jasmin für den Tod ihrer Eltern verantwortlich macht? Oder wollte Manuela ihre Freundin wirklich nur beschützen und der wahre Täter ist Henning, der Freund des Opfers, der sich mit dem geraubten Geld eine Galerie kaufen wollte?

