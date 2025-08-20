Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Spiel mit dem Feuer

SAT.1Staffel 3Folge 544
Spiel mit dem Feuer

Spiel mit dem FeuerJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 544: Spiel mit dem Feuer

44 Min.Ab 12

1. Fall: Dem 18-jährigen Schüler Tobias wird vorgeworfen, seinen Freund Michael mit Benzin überschüttet und dann angezündet zu haben. Wollte er damit seine Schwester Nicole rächen, die von Michael sexuell ausgenutzt wurde? 2. Fall, Teil 1: Der arbeitslose Taxifahrer Viktor soll versucht haben, von seiner Ex-Freundin Svenja vier gestohlene Gemälde im Wert von 380.000 Euro zu erpressen. Svenja behauptet, niemals diese gestohlenen Gemälde besessen zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen