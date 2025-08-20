Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rockerbruder

SAT.1Staffel 3Folge 558
44 Min.Ab 12

1. Fall: Markus soll die Beerdigung seines Bruders gestört haben, indem er das Lied "Highway to hell" am Grab spielte. Die Eltern sind überzeugt, dass ihr Sohn sie damit provozieren wollte. Doch warum warf der Angeklagte auch noch ein T-Shirt ins Grab? 2. Fall: Rike ist angeklagt, ihren Mann Kai als Callboy für homosexuelle Männer angepriesen zu haben. Die beiden führen eine Scheinehe, um zu verbergen, dass er homosexuell ist.

