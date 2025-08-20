Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Whirlpool wird zur Todesfalle

SAT.1Staffel 3Folge 559
Whirlpool wird zur Todesfalle

Whirlpool wird zur TodesfalleJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 559: Whirlpool wird zur Todesfalle

44 Min.Ab 12

Der vermögende Künstler Konrad soll versucht haben, seine Stieftochter Leila im Whirlpool zu ertränken. Wollte er verhindern, dass seine ägyptische Frau Selma ihn verlässt und sich ins Ausland absetzt? Oder ist sein Schwager Jamal so voller Neid, dass er ihm die Tat anhängen will und seine Nichte opfert?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen