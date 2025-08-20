Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Angriff mit Elektroschocker

SAT.1Staffel 3Folge 561
Angriff mit Elektroschocker

Richter Alexander Hold

Folge 561: Angriff mit Elektroschocker

44 Min.Ab 12

1. Fall: Der 19-jährigen Sandra wird vorgeworfen, Pedro mit einem Elektroschocker angegriffen und ihm danach eine Heroinspritze gesetzt zu haben. Wollte sie ihm einen Denkzettel verpassen, weil sie ihn für die Drogensucht ihrer Schwester verantwortlich macht? 2. Fall: Die 17-jährige Juliane soll mit ihrem Kinderwagen, in dem ihr Baby lag, einen Unfall ausgelöst haben. Rollte der Kinderwagen tatsächlich auf die Straße, weil Juliane wieder einmal mit ihrem Freund gestritten hat?

