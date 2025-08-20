Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Sozialhilfe abgezockt

SAT.1
Staffel 3
Folge 564
Sozialhilfe abgezockt

Folge 564: Sozialhilfe abgezockt

45 Min.
Ab 12

1. Fall: Die Sozialhilfeempfängerin Pia soll monatelang unberechtigt Sozialhilfe abgezockt haben. Waren die Ermittlungen der Kontrolleurin Lydia korrekt oder ließ sie sich von persönlichen Motiven leiten? 2. Fall: Der 16-jährige Ralf wird beschuldigt, ohne Führerschein mit dem Wagen seines Bruders gefahren zu sein und einen schweren Unfall verursacht zu haben. Warum ließ er seine verletzte Nachbarin Martina hilflos im Auto liegen?

