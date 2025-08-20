Richter Alexander Hold
Folge 564: Sozialhilfe abgezockt
45 Min.Ab 12
1. Fall: Die Sozialhilfeempfängerin Pia soll monatelang unberechtigt Sozialhilfe abgezockt haben. Waren die Ermittlungen der Kontrolleurin Lydia korrekt oder ließ sie sich von persönlichen Motiven leiten? 2. Fall: Der 16-jährige Ralf wird beschuldigt, ohne Führerschein mit dem Wagen seines Bruders gefahren zu sein und einen schweren Unfall verursacht zu haben. Warum ließ er seine verletzte Nachbarin Martina hilflos im Auto liegen?
