Richter Alexander Hold
Folge 565: Angriff mit Schere
44 Min.Ab 12
1. Fall: Das Model Camelia ist angeklagt, ihrer Garderobiere Sandra eine Schere in die Brust gerammt zu haben und sie schwer verletzt zu haben. Wollte sich Camelia an Sandra rächen, weil sie sich an ihren Freund herangemacht hat? 2. Fall, Teil 1: Senta wird vorgeworfen, einen Einbruch verübt und dabei die Hausherrin erstochen zu haben. Hat Robert, der Mann der Toten, Senta tatsächlich auf der Flucht gesehen?
