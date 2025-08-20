Richter Alexander Hold
Folge 567: Internetliebe
44 Min.Ab 12
Steffen wird beschuldigt, im Internet die Bekanntschaft von Frauen gesucht zu haben, um sie in sein Bootshaus zu locken und dort zu vergewaltigen. Eines seiner Opfer behauptet, dass sie fliehen konnte und belastet ihn jetzt schwer. Warum hat sie fast ein Jahr lang geschwiegen? Die 16-jährige Marie soll Steffen anschließend im See ertränkt haben. Seine Freundin Irene gibt ihm für die Tatnacht ein Alibi ...
