Richter Alexander Hold
Folge 573: Containerparadies
44 Min.Ab 12
Der Obdachlose Hans soll sich nach einem Diebstahl in einem Altkleidercontainer versteckt und von dort mit Schnapsflaschen nach der 17-jährigen Angela geworfen haben. Sie wurde dabei ernsthaft verletzt. 2. Fall: Fred wird beschuldigt, seinen Schüler Thomas auf einer U-Bahn-Tunnel-Party mit einem Stahlrohr niedergeschlagen und ihn in einem Versorgungsschacht eingesperrt zu haben. Thomas hat dem Lehrer mit einem Gerücht das Leben zur Hölle gemacht ...
