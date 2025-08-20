Richter Alexander Hold
Folge 575: Feuer und Flamme
44 Min.Ab 12
1. Fall: Martin soll das Haus, in dem seine Ex-Frau mit seinen beiden Kindern und ihrem neuen Ehemann lebte, niedergebrannt haben. Wollte er verhindern, dass sie mit den Kindern nach Dubai zieht? Oder hat das Ehepaar das Haus selbst angezündet, um die Versicherungssumme zu kassieren? 2. Fall: Der Discobesitzer Julien wird beschuldigt, seiner verhassten Schwester Claire monatelang Strom abgezapft zu haben! Das trieb die junge Schreinerin fast in den finanziellen Ruin...
