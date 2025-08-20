Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 3Folge 580
Folge 580: Dirty Salsa

45 Min.Ab 12

Kai wird beschuldigt, dem Salsa-Tänzer Paolo aus Eifersucht mit einer Hantelstange beide Knieschieben zertrümmert zu haben. Wollte er, dass er nie wieder tanzen kann, weil Kai seine Ex-Freundin Larissa an den Puertoricaner verloren hat? Oder hat Paolo böswillige Konkurrenten? Auch die Eltern von Larissa waren mit dem neuen Freund ihrer Tochter nicht einverstanden...

