SAT.1Staffel 3Folge 586
Folge 586: Intrigenmarkt

44 Min.Ab 12

1. Fall: Die Verkäuferin Almuth soll behauptet haben, dass ihre Kollegin Elisabeth und ihr Chef im großen Stil Kunden abzocken. Wollte sie so selbst zur Filialleiterin aufsteigen? Oder ist an Almuths Behauptungen etwas Wahres dran? 2. Fall: Malte ist angeklagt, die Schaufensterscheiben des exklusiven Golf- und Pololadens von Jutta eingeschmissen und Wände beschmiert zu haben. Randalierte er, weil Jutta gegen seine Beziehung mit ihrer Tochter Lillian ist?

SAT.1
