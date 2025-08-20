Richter Alexander Hold
Folge 599: Unter- oder aushalten
44 Min.Ab 12
1. Fall: Die 22-jährige Lottomillionärin Kathrin steht vor Gericht, weil sie sich weigert, ihren Eltern Unterhalt zu zahlen. Ist sie herzlos und lässt ihre stark bedürftigen Eltern im Stich? 2. Fall: Die Bardame Franziska soll dem TV-Moderator Jonas eine Falle gestellt haben: Nahm sie eine Liebesnacht mit ihm auf Tonband auf, um so in der Presse zu erscheinen? Benutzte sie ihn, um berühmt zu werden oder brauchte er sie, um selbst wieder ins Gespräch zu kommen?
