Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Feuerteufel

SAT.1Staffel 4Folge 1211
Feuerteufel

FeuerteufelJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1211: Feuerteufel

43 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Der obdachlose Jugendliche Rainer ist angeklagt, die Textilfirma von Katharina in Brand gesteckt zu haben - dort hatte er oft Unterschlupf gefunden. Fackelte Rainer das Unternehmen ab, weil Katharinas Ehemann ihn mit Handgreiflichkeiten vom Firmengelände gejagt hatte? Oder gab es Neider, die die erfolgreiche Firma in Schutt und Asche legen wollten?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen