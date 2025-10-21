Richter Alexander Hold
Folge 631: Ausgesetzt in der Wildnis
44 Min.Ab 12
Der Zoologe Dr. Manfred Geiser soll seine Frau Viktoria verschleppt und in der afrikanischen Wildnis ausgesetzt haben, weil sie ein Kind von einem Einheimischen erwartete. Viktoria und ihr Baby überlebten nur knapp den Angriff eines Nashorns. Wollte Manfred seine schwangere Frau tatsächlich im Busch umkommen lassen? Oder wollte die Ehefrau ihres Geliebten die Nebenbuhlerin aus dem Weg räumen?
