SAT.1Staffel 4Folge 637
Folge 637: Erpresst und im Tierkäfig gefangen

44 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Roland ist angeklagt, Isabelle, die Tochter seiner ehemaligen Arbeitgeberin, entführt und in einem Tierkäfig gefangen gehalten zu haben, um 100.000 Euro zu erpressen. Wollte er die vermögende Unternehmerin bluten lassen, weil sie ihn kurz zuvor entlassen hatte?

SAT.1
