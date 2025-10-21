Richter Alexander Hold
Folge 645: Horror in der Geisterbahn
44 Min.Ab 12
1. Fall: Der vorbestrafte Jürgen wird beschuldigt, Valerie in der Geisterbahn überfallen und ausgeraubt zu haben. Die schwangere Frau hat bei dem Übergriff ihr Baby verloren ... 2. Fall: Die 16-jährige Nina ist als Schrecken der Schule bekannt: Sie soll ihre Mitschülerin Beatrice gefesselt, geknebelt und mit einem Feuerzeug gefoltert haben, um an deren Wertsachen zu kommen. Nina behauptet, dass sich Beatrice die Brandwunden selbst zugefügt hat.
