SAT.1Staffel 4Folge 646
44 Min.Ab 12

Der erfolgreiche Schauspieler Bodo soll seine Schwägerin Silvia, die als Prostituierte arbeitete, in der Badewanne mit dem Messer getötet haben. Wollte er verhindern, dass Silvia der Öffentlichkeit preisgibt, dass Bodo ihr vor 17 Jahren ihr Kind abgekauft hat und ihr jeglichen Kontakt verbietet? Oder wurde der Prostituierten ein Freier zum Verhängnis?

SAT.1
