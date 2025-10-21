Richter Alexander Hold
Folge 653: Die Falle schnappt zu
44 Min.Ab 12
Martin Dettmann soll seiner Mitschülerin Anke Waldner während einer Nachtwanderung eine Tierfalle gestellt haben, in die das 17-jJährige Mädchen getreten ist. Die Verletzungen waren so schwer, dass ihr Fuß amputiert werden musste. Wollte sich Martin rächen, weil Anke ihn nach einer gemeinsamen Liebesnacht vor der ganzen Klasse bloßgestellt hatte?
