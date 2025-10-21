Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die Falle schnappt zu

SAT.1Staffel 4Folge 653
Die Falle schnappt zu

Richter Alexander Hold

Folge 653: Die Falle schnappt zu

44 Min.Ab 12

Martin Dettmann soll seiner Mitschülerin Anke Waldner während einer Nachtwanderung eine Tierfalle gestellt haben, in die das 17-jJährige Mädchen getreten ist. Die Verletzungen waren so schwer, dass ihr Fuß amputiert werden musste. Wollte sich Martin rächen, weil Anke ihn nach einer gemeinsamen Liebesnacht vor der ganzen Klasse bloßgestellt hatte?

