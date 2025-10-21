Richter Alexander Hold
Folge 655: Vertreter auf Abwegen
44 Min.Ab 12
Hans soll seine halbnackte Stammkundin Maja im Schlafzimmer überrascht, mit einem Seidenschal gefesselt und sexuell genötigt haben. Oder hat Maja den Vertreter in eine verhängnisvolle Situation gelockt? 2. Fall: Ines ist angeklagt, ihren Mann Richard mit einem Auto überrollt zu haben, um 700.000 Euro von der Versicherung zu kassieren. Richard behauptet, damit einverstanden gewesen zu sein. Ist Ines eine Versicherungsbetrügerin?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick